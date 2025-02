A maioria dos brasileiros pode não associar o nome à fachada, mas o país está repleto de construções influenciadas direta ou indiretamente pela arquitetura brutalista. Pense no prédio do Masp, em São Paulo, no MAM, no Rio de Janeiro, no Centro Administrativo e na igreja evangélica da Praça Otávio Rocha, em Porto Alegre. Pense em Brasília, em Niemeyer, em Lina Bo Bardi, em Paulo Mendes da Rocha. Entre os anos 1950 e 1970, em meio à urbanização acelerada do pós-guerra, o estilo estava na crista da onda: concreto aparente, autenticidade de materiais e de formas, pouco frufru, baixo custo. Ao contrário do que muita gente poderia imaginar — maldosamente — o termo não vem do italiano “brutto” (feio), mas do francês “béton brut” (concreto bruto). Esse é um daqueles muitos casos em que a beleza está (ou não) nos olhos de quem vê.