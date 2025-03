Quadro o "Caminhante Sobre o Mar de Névoa". Elke Walford / SHK,Hamburger Kunsthalle,Divulgação

Tem quadros que quase todo mundo reconhece, mesmo sem saber de quem é, quando foi pintado ou por que a imagem parece tão familiar. Caminhante Sobre o Mar de Névoa, do artista alemão Caspar David Friedrich (1774-1843), é um desses quadros.

Se você nunca teve a sorte de topar com o Caminhante em um museu, é possível que já tenha visto uma reprodução da pintura ilustrando algum artigo sobre Romantismo (a obra é um marco do período), nacionalismo alemão (Hitler era apaixonado por Friedrich) ou em reportagens aleatórias sobre qualquer assunto imaginável — da melancolia ao turismo de aventura. Não por acaso, o personagem que contempla montanhas enevoadas que parecem não ter fim ficou conhecido como “as costas masculinas mais famosas da história da arte”. Olhar para o quadro é olhar para ele, com ele e através dele.

Organizada em conjunto com três museus alemães, a exposição Caspar David Friedrich: A Alma da Natureza está em cartaz no Metropolitan Museum de Nova York até o comecinho de maio, convidando o público a se aventurar em paisagens que nunca são de todo plácidas ou acolhedoras.

Considerado o grande mestre do Romantismo alemão e com frequência associado ao termo “sublime”, Friedrich foi capaz de espelhar os tumultos do espírito — e da época — retratando praias sombrias, florestas espectrais, ruínas de igrejas abandonadas e pessoas solitárias esmagadas pela beleza, pela transcendência e pela indiferença da natureza. Nesse sentido, o quadro Monge à Beira-mar é insuperável, despertando no observador emoções tão intensas quanto contraditórias: paz e tumulto, conforto e ameaça, solidão e comunhão espiritual.

A celebração dos 250 anos de nascimento de Friedrich começou no ano passado, na Alemanha, o que sem dúvida explica a escala em Nova York, mas não a tremenda coincidência de a exposição entrar em cartaz mais ou menos na mesma época em que chegava aos cinemas a nova versão de Nosferatu, dirigida por Robert Eggers.