O termo “guerra cultural” acaba de ganhar um sentido um pouco mais literal no pandemônio institucional do governo Trump 2. Com tanta tarifa para aumentar, tanta treta para inventar, em casa e no resto do mundo, o primeiro imperador da República tirou um tempinho para se autonomear presidente do conselho do Kennedy Center, uma das instituições culturais mais importantes do país, localizada em Washington. Imaginem Bibo Nunes demitindo Dona Eva e assumindo o cargo de diretor do Theatro São Pedro. É mais ou menos por aí. Não, é pior.