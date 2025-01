Árbitro de Passo Fundo segue no quadro da Fifa em 2025 

Daniel Nobre Bins esteve na final da Copa América em 2024. Arquivo Pessoal / Divulgação

Passo Fundo segue com um representante no cenário internacional de arbitragem. Daniel Nobre Bins, natural do município do Norte Gaúcho, é assistente de árbitro de vídeo, o VAR, e seguirá no quadro da Fifa em 2025.

Bins atua em competições internacionais desde 2022, quando passou a integrar o quadro de árbitros da entidade máxima do futebol.

Mas foi em 2007 que ele começou a trabalhar como juiz. Então, em 2019, o passo-fundense começou a trabalhar no VAR.

— Comecei a trabalhar no VAR em 2019, após o curso de homologação da CBF, acabei me destacando no curso. Então, atuei tanto no campo quanto na cabine — disse Bins, que foi eleito melhor árbitro de vídeo do Brasil em 2021.

No currículo, Bins tem participação na final da Copa do Brasil de 2021, do Gauchão 2024, além da final da Copa América, entre Argentina e Colômbia. Este último é considerado um dos mais importantes pelo profissional.

— A final da Copa América 2024, onde fizemos a final entre Colômbia e Argentina com certeza foi o jogo mais importante até o momento. Também estive duas vezes na Arábia, fazendo jogos do Sauditão. Em uma destas oportunidades fizemos o jogo entre Firmino contra o Cristiano Ronaldo — destacou o árbitro de Passo Fundo.