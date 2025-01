Atleta de Passo Fundo é o melhor gaúcho na 99ª edição da São Silvestre 

O atleta Maicon Mancuso, de Passo Fundo, foi o gaúcho com o melhor desempenho na Corrida Internacional de São Silvestre, realizada nesta terça-feira (31), em São Paulo. Em sua segunda participação na prova, ele largou no pelotão de elite e chegou na 32ª colocação.

Mancuso completou os 15 km em 50min57s e, pela segunda vez seguida, foi o melhor representante do Rio Grande do Sul na prova de corrida mais tradicional do país.