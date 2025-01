Retrospectiva: os números do EC Passo Fundo em 2024 

O ano do Esporte Clube Passo Fundo foi de altos e baixos, mas o clube teve motivos para celebrar . Apesar das dificuldades, o Tricolor chegou a bater na trave e por muito pouco não conquistou o acesso para a primeira divisão do Gauchão.

A temporada começou com o clube envolvido em incertezas. A definição de um treinador para a disputa da Divisão de Acesso aconteceu um mês antes da estreia. Com Leandro Machado no comando, o Passo Fundo fez uma campanha surpreendente. Terminou a primeira fase em segundo lugar e foi até a semifinal, perdendo nos pênaltis para o Monsoon , que conquistou o acesso para a elite.

No segundo semestre veio a Copa FGF. No entanto, com um time completamente remodelado. Após a saída de Leandro Machado, Diego Moraes assumiu o comando da equipe. Mas depois de cinco rodadas e com instabilidade em campo, trocou de treinador e Marcio Nunes assumiu o posto.