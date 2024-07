O Passo Fundo terá que esperar mais um ano para tentar retornar à Série A do Gauchão. Na tarde deste domingo (28), no Passo D'Areia, o Tricolor foi até Porto Alegre e perdeu para o Monsoon por 3 a 1 nos pênaltis no jogo de volta da semifinal da Divisão de Acesso, sendo eliminado da competição.