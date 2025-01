Ypiranga vence amistoso contra o São Luiz

As equipes do Gauchão seguem a sua pré-temporada para o Gauchão 2025 . Neste domingo (29), o Ypiranga recebeu o São Luiz, no Estádio Colosso da Lagoa, e venceu por 2 a 1 .

Este foi o primeiro teste do Canarinho na pré-temporada . A partida foi disputada em três tempos de 30 minutos . Os gols do time de Erechim foram marcados por Cristiano e Lucas Ramos.

— A avaliação é muito boa. Conseguimos rodar todo o elenco, exceto os quatro atletas que não puderam estar em campo. Ficamos felizes de ver que todos tiveram oportunidade e, ainda mais uma vitória contra uma grande equipe que tem pelo menos 15 dias a mais de preparação do que nós — declarou o técnico do Ypiranga, Mateus Costa.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 14 de janeiro, desta vez, no Estádio 19 de Outubro, no último amistoso antes do Gauchão.