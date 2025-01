Retrospectiva: os números do SC Gaúcho em 2024 

Gaúcho chegou até a semifinal da Copa FGF. Luiz Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

O Sport Clube Gaúcho viveu um ano com momentos distintos. No primeiro semestre, o time investiu forte na Divisão de Acesso, mas desapontou e brigou para não cair. Já no segundo semestre, com elenco reformulado, chegou até a semifinal da Copa FGF.

O Alviverde começou a temporada com o técnico Vanderson Pereira. Ele participou da montagem do grupo, que tinha jogadores conhecidos, como o meia Rondinelly. No entanto, dentro de campo o time não correspondeu. Depois de cinco rodadas, Vanderson foi demitido e deu lugar a Fabiano Daitx. Entre altos e baixos, não conseguiu classificar o time para o mata-mata.

Na Copa FGF, a situação foi diferente. Com plantel renovado, brigou pela ponta de cima da tabela de classificação. No mata-mata, eliminou o rival, Passo Fundo, e avançou para a semifinal. No entanto, perdeu para o São José e foi eliminado.

Fabiano Daitx havia renovado contrato com o clube para a temporada 2025. No entanto, no início de dezembro recebeu uma proposta para treinar o sub-20 do Grêmio, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e se desligou do time passo-fundense.

Números do Gaúcho em 2024