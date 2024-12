Atleta de Passo Fundo se prepara para largar no pelotão de elite da 99ª edição da São Silvestre

E, assim como no último ano, o maratonista largará no pelotão de elite da São Silvestre . Ele está entre 29 atletas masculinos que se destacaram durante o ano e que largarão nas primeiras posições da corrida.

Preparação

Como preparação para a corrida na capital paulista, o atleta intensificou os treinamentos na reta final da temporada. Depois da disputa do Troféu Brasil de Triathlon, em setembro, Maicon sofreu com dores no joelho e precisou interromper as corridas para focar na sua recuperação.