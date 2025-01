Corrida de São Silvestre 2024: Wilson Too domina prova masculina e garante dobradinha queniana

Too venceu a São Silvestre pela primeira vez na carreira. O queniano fechou os 15 quilômetros do trajeto com tempo de 44min22s.

Joseph Panga , da Tanzânia, ficou em segundo lugar, com tempo 44min51ss. Reuben Poghisho , da Etiópia, fechou em terceiro, com 45min26s.

Última vez dos brasileiros em primeiro

Já são 14 anos desde que um atleta do Brasil terminou como campeão da São Silvestre. Em 2010, Marílson Gomes dos Santos conquistou seu terceiro título na competição (também havia vencido em 2003 e 2005). Mas, desde então, nenhum outro representante do país conseguiu chegar no lugar mais alto do pódio.