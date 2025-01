Com tabela reduzida, passageiros reclamam da demora de ônibus da Soul, em Alvorada

Usuários dos ônibus da Soul, em Alvorada , reclamam que a redução das linhas de ônibus desde o feriado de Ano-Novo está causando demora e deixando veículos lotados nesta sexta-feira (3). Operando com horários de sábado na manhã desta sexta, a empresa afirma que fez o planejamento em razão da queda de demanda no período de verão.

— E eles colocam: "Hoje vai ser horário de sábado", mas por que horário de sábado? Se hoje é sexta-feira, todo mundo trabalha. Eu não estou na praia, não estou de férias. Eu trabalho. No Umbu, onde eu moro, as paradas estão cheias de gente esperando o ônibus , que também não sabem que mudou a tabela e que é horário de sábado — reclama a usuária, acrescentando que na noite de quinta-feira (2) também teve dificuldade para voltar para casa à noite.

— Ontem eu saí do meu serviço era 18h40min, às 21h, eu cheguei em casa, porque ele chegou na parada na Assis Brasil às 19h40min — afirma a usuária, revoltada com a situação.

A reportagem de Zero Hora percebeu que algumas linhas, como Passo da Figueira , estão bastante movimentadas, com pessoas em pé dentro dos coletivos. Por volta das 9h, as paradas começaram a ficar mais vazias na Avenida Getúlio Vargas.

Nota da Soul

Esclarecemos que a operação da tabela horária Soul do dia 03/01 para horários de sábado, foi programada com base na redução de cerca 35% no número de passageiros transportados em relação a tabela de verão que teve início em 23/12. Para minimizar os impactos desta alteração, a partir das 14h do dia 03/01, a empresa vai restabelecer a programação dia útil verão. Lamentamos os transtornos e ficamos a disposição dos clientes em nosso canais de atendimento.