Parlamento da Venezuela nomeia liderança cinco dias antes da posse de Maduro

O Parlamento venezuelano, controlado pelo partido governista, inicia seu ano legislativo neste domingo (5) com a renovação de sua liderança, a cinco dias da posse de Nicolás Maduro como presidente, em meio a alegações de fraude em sua reeleição.

Espera-se que o presidente da Assembleia Nacional unicameral, o líder chavista Jorge Rodriguez, um dos braços direitos de Maduro, seja ratificado no cargo na sessão de domingo em Caracas.

Maduro, no poder desde 2013, é convocado pela câmara na próxima sexta-feira para ser empossado para um terceiro mandato consecutivo (2025-2031).

"No próximo dia 10 de janeiro de 2025, sairemos às ruas aos milhões para fazer o juramento pela Venezuela", diz o governante esquerdista em um vídeo que publicou no Instagram, um fragmento de um discurso proferido em dezembro nos portões do palácio presidencial de Miraflores, diante de manifestantes chavistas.