Ônibus do Juventude é atingido por veículo ao regressar da Copa São Paulo

O ônibus que levou a equipe sub-20 do Juventude para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi atingido por um carro na noite da última quinta-feira (2). Conforme informou a conta da equipe de Caxias do Sul no X (antigo Twitter), o veículo invadiu a pista contrária e colidiu com o coletivo do alviverde próximo a Curitiba.