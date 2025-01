Goleiro projeta a sua quarta temporada no Ypiranga: "Expectativa muito boa"

Goleiro Edson deve ocupar a titularidade do Canarinho em 2025. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O goleiro Edson é um dos nove remanescestes do Ypiranga nesta temporada. O jogador, que ganhou a confiança do técnico Matheus Costa na reta final do último ano, deve ser o titular da posição, além de capitão da equipe em 2025.

Edson fará sua quarta temporada pelo Canarinho. Depois de ser destaque na campanha do vice-campeonato Gaúcho do clube em 2022, o arqueiro sofreu com lesões e não conseguiu manter a mesma sequência de jogos. Agora, recuperado, o atleta projeta uma boa temporada.

— A minha expectativa para essa temporada é a melhor possível. Mais um ano no clube, um dos jogadores que está mais tempo aqui também, então posso auxiliar os novos jogadores nesse processo. Sei que também poderei ajudar muito, já que estou 100% recuperado das lesões que tive — ressaltou o goleiro.

Objetivos

Eleito o melhor goleiro do Gauchão de 2022, Edson pretende repetir o feito pessoal. Mas além disso, espera ajudar o clube a conquistar os objetivos traçados para esta temporada. Segundo ele, a primeira meta é chegar na semifinal do Estadual que, por sua vez, garante o Ypiranga na Copa do Brasil em 2026.

— O Ypiranga conquistando suas metas é excelente, porque elas são as minhas também. Acredito que todo elenco tem esse esse pensamento também. Nós estamos aqui para ajudar e somar, então vamos trabalhar muito para que isso se concretize lá na frente — disse.

O primeiro compromisso oficial do Ypiranga em 2025 será no dia 22 ou 23, quando enfrenta o Juventude na estreia do Gauchão.