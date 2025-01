Governo federal reintegra obras de arte vandalizadas no 8 de Janeiro ao acervo da Presidência

Em ato realizado nesta quarta-feira (8) no Palácio do Planalto, 21 obras restauradas após o 8 de Janeiro retornaram oficialmente ao acervo da Presidência da República — incluindo um relógio pêndulo do século 17 e um quadro do artista Di Cavalcanti.

A restauração das peças, segundo Janja, contou com a colaboração do governo da Suíça e da embaixada da Suíça no Brasil, do Ministério da Cultura, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).