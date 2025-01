São Luiz se prepara para o Gauchão com a meta de conquistar vaga para a Copa do Brasil 

Com Bruno Jesus (E) e Garré (D), clube se prepara para atingir os objetivos. Lucas Dornelles / São Luiz/Divulgação

O São Luiz já definiu os seus objetivos para o Gauchão de 2025. O clube disputará a competição, focando em conquistar uma vaga na Copa do Brasil e, consequentemente, na Série D do Brasileirão. Nos próximos dias, o time vai intensificar os treinos para a estreia no Estadual.

O primeiro jogo do Rubro na competição deverá acontecer no dia 22 ou 23 de janeiro. A estreia será em casa contra o Avenida. A segunda rodada também será no Estádio 19 de Outubro, contra o São José. Dois jogos em Ijuí que precisam ser aproveitados, conforme o técnico Alessandro Telles.

— São dois jogos em casa, mas depois nós saímos duas vezes para jogar fora de casa contra a Ypiranga e contra o Grêmio. Precisamos aproveitar as oportunidades. Lógico que jogando dentro de casa o São Luís sempre foi muito perigoso. Nós esperamos largar bem nessas duas primeiras partidas que nós temos em casa — comentou.

Telles e a diretoria do Rubro já traçaram as metas para o Gauchão. Com o novo formato de disputa do campeonato, o foco principal é a busca por uma vaga na milionária Copa do Brasil do ano que vem.

— O Campeonato Gaúcho é um campeonato muito justo, muito parelho. Essa fórmula nos dá uma chance grande de buscar a Copa do Brasil dentro do Campeonato Gaúcho. Então esse é um objetivo que nós temos tratado. Você conquistando a (vaga para a) Copa do Brasil, você já vai estar na Série D do ano que vem — explicou o treinador do Rubro, que também sonha em se classificar entre os quatro primeiros para lutar pelo título.

No entanto, ainda é preciso fazer alguns ajustes na equipe antes da estreia no Gauchão. Os resultados nos primeiros amistosos não foram agradáveis. O São Luiz foi derrotado pelo Pelotas, pelo Monsoon e pelo Ypiranga. Porém, o treinador avalia que a equipe está crescendo gradativamente. Na quarta-feira (8), enfrentará o Sindicato dos Atletas, em Ijuí.

No dia 14, voltará a jogar em casa, no último amistoso antes do Gauchão, novamente contra o Ypiranga. A ideia do treinador é utilizar esses dois próximos testes para começar a dar mais minutagem para atletas com condições de titularidade no início da competição.