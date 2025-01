Porto Alegre receberá o 17º Desafio das Estrelas do Pádel

Pablo Lima (E) e Rogério Furtado (D) em homenagem realizada para o jogador gaúcho. Nilvio Christiano/Divulgação

No dia 16 de janeiro, Porto Alegre sediará o Desafio das Estrelas do Pádel, que em 2024 chega na sua 17ª edição. O evento ocorre a partir das 18h, na Sociedade Libanesa, no bairro Boa Vista.

O técnico Rogério Furtado, conhecido como Rogerinho, é o idealizado do Desafio. Ele conta que serão oito jogadores brasileiros e quatro estrangeiros.

Entre os destaques estão o gaúcho Pablo Lima, que ficou por mais de três anos como número 1 do mundo, além de ter acumulado 68 títulos nas principais organizações de pádel.

Além dele, o argentino Alex Chozas, atual campeão mundial, e Lucas Cunha, líder do ranking brasileiro, também são presenças confirmadas.

Entre as mulheres, Begoña Garralda, que por muitos anos atuou pela seleção espanhola, Nela Brito, argentina campeã do mundo, e a gaúcha Cris Oliveira, número 1 do Brasil, também vão estarão no evento.

— Todos os atletas são de ponta do pádel, não só no Brasil, mas no mundo. Neste ano vamos inovar com uma triangular feminina, algo que nunca ocorreu nestes moldes. Também teremos um show de MPB com Rodrigo Flores e banda. A expectativa é de colocar 500 pessoas na arena montada para o evento — comenta Rogerinho.