Ypiranga define objetivos para a temporada de 2025; acesso à Série B é prioridade

Canarinho já iniciou os trabalhos de pré-temporada. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

A direção do Ypiranga, junto ao departamento de futebol, traçou as metas do clube para a próxima temporada. Em 2025, o Canarinho irá disputar dois campeonatos: o Gauchão e a Série C do Campeonato Brasileiro.

O maior objetivo do Ypiranga para 2025 não é novidade: conquistar o acesso à Série B. Mas, além dessa meta, o clube pretende ficar entre os quatro times que avançam à semifinal do Gauchão.

A missão, por sua vez, não será fácil, já que o Estadual sofreu alteração na fórmula de disputa. Serão três grupos, onde o primeiro colocado de cada chave e o melhor segundo colocado avançam à semifinal. O Ypiranga está no Grupo B, ao lado de Inter, Caxias e Pelotas.

— Garantirmos vaga para jogar a Copa do Brasil em 2026 será extremamente importante. É uma competição que dá muitos recursos para o clube, então precisamos estar lá. Chegar na semifinal do Gauchão nos dá mais receitas também. Temos estádio grande, então conseguimos compensar com renda — afirmou o presidente do clube, Adilson Stankiewicz.

Caso chegue entre os quatro melhores do Estadual, os jogadores na vitrine podem dar lucro ao clube em futuras vendas, destacou o presidente:

— Nosso objetivo é conquistar R$ 1 milhão com venda de jogadores. E só vamos vender se formos bem no Estadual. Nosso sucesso depois, na Série C, vai depender do nosso início de ano, por isso o primeiro objetivo é o mais importante — finalizou.

