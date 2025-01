Venda de carros elétricos e híbridos dobrou no RS em 2024

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Chinesa BYD tem adotado estratégia agressiva para expandir participação no mercado. Grupo Iesa / Divulgação

A venda de carros elétricos e híbridos no Rio Grande do Sul dobrou de 2023 para 2024. Foram 95,3% de crescimento, saltando de 4,6 mil veículos vendidos para 9,1 mil, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos (Sincodiv-RS). Destaque para os 100% elétricos, que mais que triplicaram em números de emplacamento, saindo de 1 mil para 3,6 mil no último ano.

– Apesar de ainda precisarmos de melhoria de infraestrutura, com mais postos de recarga, é um mercado em expansão, com tecnologia consolidada. E, no último ano, tivemos montadoras trazendo para o Brasil esses veículos elétricos de forma mais efetiva. Isso faz aumentar a participação – diz o presidente da entidade, Jefferson Furstenau, à coluna.

Essa estratégia mais agressiva das montadoras especializadas em elétricos e híbridos, como a chinesa BYD, que, inclusive avalia a instalação de uma unidade no Rio Grande do Sul, impulsiona a movimentação das demais. Com montadoras tradicionais ingressando na disputa, diminui a resistência dos motoristas:

– Se a pessoa sempre teve seu carro daquela marca, e ela traz a opção do híbrido, torna mais fácil a aceitação. Há movimentos neste sentido. As montadoras estão investindo, sobretudo em híbridos.

