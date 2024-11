Nova marca chinesa de carros elétricos terá lojas no RS

Nova marca chinesa de carros elétricos terá lojas para chamar de suas no Rio Grande do Sul. Conhecido por trabalhar com Chevrolet, o Grupo Sponchiado está começando a abrir concessionárias da Zeekr. O início será com um estande no Shopping Iguatemi, enquanto está sendo construída uma unidade de R$ 8 milhões na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Para 2025, o plano é entrar em Caxias do Sul e Passo Fundo, o que faz todo o sentido, pois são os dois polos mais pujantes da economia gaúcha fora da Região Metropolitana.