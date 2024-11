De saquê a combustível de aviões: Japão quer mais etanol do Brasil; qual a brecha para o RS?

Não é só sobre hidrogênio verde que a comitiva gaúcha tem ouvido aqui no Japão. Na pauta da energia, chama a atenção como o etanol ganha espaço. É, por exemplo, uma aposta da gigante Toyota para ser o biocombustível nos carros híbridos, junto com a eletricidade. É usado até mesmo no saquê, bebida tradicional japonesa. Sim, o saquê, que é feito de arroz, torna-se alcoólico quando adicionado etanol de cana-de-açúcar. Mas os japoneses estão agora também olhando para o etanol de milho.