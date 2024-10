Sanção da lei do Combustível do Futuro é "dia histórico", diz empresário do RS que produz biodiesel, etanol e querosene verde

"Um dia histórico hoje para os biocombustíveis", disse à coluna o empresário de Passo Fundo Erasmo Battistella sobre a sanção pelo presidente Lula da lei do Combustível do Futuro. O texto integra a agenda verde do governo e conversa com os segmentos econômicos que Battistella mais tem apostado nos últimos anos. Hoje, ele comanda a Be8, maior produtora de biodiesel no país. Também tem projetos para usina de etanol e produção do SAF, o querosene sustentável de aviação.