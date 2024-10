O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta terça-feira (8), a lei do Combustível do Futuro (PLP 528/2020). A lei integra a agenda verde do governo, que enviou o projeto ao Congresso. A versão final do texto foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 11 de setembro, após tramitação no Senado.