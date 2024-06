O Senado aprovou nesta quarta-feira (5), por 67 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), nos moldes do relator, Rodrigo Cunha (Podemos-AL). O objetivo é reduzir as taxas de emissão de carbono da indústria de automóveis até 2030. O PL segue para sanção presidencial.