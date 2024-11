Ministério da Economia do Japão avalia construir um plano de hidrogênio verde para o RS

Aqui em Tóquio, o governador Eduardo Leite teve a oportunidade de apresentar ao Ministério da Economia do Japão seu interesse em produzir hidrogênio verde, o que o país asiático quer comprar, pois considera estratégico na sua transição energética. Diretamente ligados a essa atividade econômica, estão os parques eólicos, que geram a energia renovável para a produção do hidrogênio. Leite citou que há 34 projetos com licença ambiental liberada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para instalação dos aerogeradores em terra. Enquanto isso, no aguardo da legislação que autorizará os equipamentos em água, há 24 pedidos de licença no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para geração offshore.