"É um terreno icônico, daria uma obra espetacular", diz Melo para centro de tecnologia de R$ 105 milhões ficar perto da Orla

A definição do local é um dos trâmites necessários para sair do papel o centro de inovação para a agroindústria que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) instalará no Rio Grande do Sul com os R$ 105 milhões obtidos com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). A negociação era para que ficasse perto da Orla, no terreno que antigamente foi destinado a um teatro da Ospa. Porém, cogitou-se recentemente que fosse construído na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). A coluna perguntou sobre o projeto ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, quando ele também citou o interesse da entidade em assumir o espaço da atual usina de asfalto da prefeitura.