Com avanço do varejo, economia do RS cresce na reta final de 2024

O volume de vendas do comércio emendou nova alta, de 0,5% em novembro sobre outubro de 2024. Lauro Alves / Agencia RBS

A atividade econômica gaúcha chegou a novembro de 2024 – o dado mais recente – com um crescimento de 0,27% em relação a outubro. Foi o terceiro mês consecutivo de avanço, todos eles tímidos como o mais recente. O acompanhamento é feito pelo Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS), calculado pelo Banco Central (BC) e que pode ser considerado uma prévia do PIB. Esse resultado nos coloca 0,4% a frente do período anterior à enchente de maio, mas ainda está em patamar menor do que em julho, quando o Estado demonstrou uma retomada mais acelerada.

Os três grandes setores da economia, avaliados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e usados como base no cálculo do BC tiveram desempenhos mistos. Indústria e serviços recuaram, enquanto o comércio avançou.

A produção da indústria gaúcha recuou 0,8% em novembro, quando comparada com o mês anterior. Foi a terceira queda seguida, em um semestre marcado por resultados positivos e negativos alternados. O recuo também foi um pouco mais acentuado que o nacional, de 0,6%. Nos últimos 12 meses, apesar disso, enquanto o país avança 3%, a indústria do Rio Grande do Sul tem uma queda acumulada de 0,4%.

Já o volume de vendas do comércio emendou nova alta, de 0,5% em novembro sobre outubro de 2024. O desempenho é reflexo do aquecimento verificado nos últimos meses do ano, puxados por Black Friday e a antecipação de compras do Natal. Em 12 meses, tem elevação de 7,6%. No comércio varejista ampliado, que inclui Veículos, motos, partes e peças; Material de construção; e Atacado de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo, o volume de vendas registrou queda de 1% no penúltimo mês do ano, levando o acumulado de 12 meses a moderar a alta, em 8,1%.

Por fim, o volume de serviços gaúcho caiu 1,5% em novembro, depois de emendar duas altas seguidas – 5,1% em outubro e 3,5% em setembro. Com isso, o acumulado em 12 meses, agora, vai a -6,8%.

