"Podemos dizer que foi uma grande recuperação", afirma presidente de sindicato do turismo sobre fim de ano na Serra

Natal Luz voltou às ruas do centro de Gramado no último ano.

As festas de final de ano eram momento de grande expectativa para o turismo da Serra Gaúcha, por serem a primeira grande “prova” após a reabertura do aeroporto, em outubro. Nela, o setor pode dizer que foi bem, segundo o presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sinditur Serra Gaúcha), Claudio Souza. Entre os acertos, ele apontou ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, a volta do Natal Luz, em Gramado, às ruas do centro da cidade.