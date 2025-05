Após problema com a anterior, indiana consegue licença para nova área para fábrica de tratores

Saiu a licença ambiental prévia para o novo local encontrado pela indiana Mahindra para construir uma fábrica de tratores. A área anterior, em Araricá, não teve autorização. Um dos motivos foi ser cortada por dois riachos que seriam afetados. Agora, a indústria de máquinas agrícolas pretende erguer o empreendimento em um terreno em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, onde já opera em um local de onde irá transferir a produção. Quem avisou a coluna da emissão do documento foi o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.