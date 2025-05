Fábrica de resina volta a produzir no Litoral sob nova direção e com antigos funcionários

Voltou a operar a fábrica de resina em Balneário Pinhal assumida pela Flopal/Ambar Florestal após negociação com a Irani, que tinha suspendido a produção da unidade no final de março . Ainda em maio, se atingirá 85% da capacidade , conta o diretor-administrativo e financeiro, Alexandre Azevedo, que também destaca ter contratado 38 funcionários, sendo que 35 já trabalhavam na gestão anterior.

Além da produção da indústria, a Ambar assume a retirada de goma resina das árvores da área comprada pela Irani, além da sua em São José do Norte, onde está sediada. Com isso, amplia seu escopo de trabalho de 3 milhões para 5 milhões de árvores. Aos atuais 800 empregos que gera para esta operação, somará, no mínimo, mais 250.