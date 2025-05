Apesar da base baixa da enchente, só um terço dos lojistas vendeu mais no Dia das Mães

Um terço dos lojistas de Porto Alegre vendeu mais do que no Dia das Mães do ano passado. A pesquisa é do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). O número é baixo, ainda mais que a data foi extremamente impactada no ano passado pela enchente. Outros 36% disseram ter repetido o patamar e 27% diminuíram.