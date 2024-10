Centro de inovação fará no RS "tecnologias que não se sabe o nome, porque ainda nem existem"

"Tecnologias que você não sabe o nome, porque ainda nem existem", assim o diretor do Senai do Rio Grande do Sul (Senai RS), Victor Gomes, descreveu em painel na Mercopar, em Caxias do Sul, o que será desenvolvido no centro de competências que a ser instalado na Região Metropolitana. O local terá 500 pesquisadores para inovarem com foco na agroindústria. O empreendimento, que a coluna vem acompanhando, terá investimento superior a R$ 100 milhões, com aporte da.Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).