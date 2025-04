Indústria de tintas do Vale do Sinos compra grupo fundado há 32 anos

O valor do negócio não é informado, mas integra um investimento de R$ 150 milhões iniciado em 2023, com um centro de distribuição de Sapucaia do Sul. Há um ano, a Killing comprou a Superlack Indústria Brasileira de Tintas, de Caxias do Sul. O CEO Milton Killing considera novas aquisições em 2026 e ampliação de capacidade de fábricas, que ficam no Rio Grande do Sul, na Bahia, na Argentina e no México.