A Quaresma é um período de reflexão e tradição. Para muitas famílias, isso inclui a escolha de pratos sem carne vermelha. O bacalhau, com seu sabor marcante e versatilidade, é uma das estrelas dessa época, permitindo a criação de receitas deliciosas e especiais. Quando combinado com outros ingredientes, transforma-se em uma experiência gastronômica irresistível, perfeita para reunir os familiares em torno da mesa.

Por isso, abaixo, confira como preparar 5 receitas com bacalhau para a Quaresma!

Bacalhau com batata e azeitonas

Ingredientes

2 lombos de bacalhau dessalgado

dessalgado 300 g de batata-bolinha

10 tomates-cereja

10 cebolas-pérola

2 dentes de alho com casca

100 g de azeitonas pretas e verdes

Sal, pimenta-do-reino moída, ramos de alecrim e salsa picada a gosto

100 ml de azeite de oliva

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-bolinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um refratário, coloque os lombos de bacalhau, a batata-bolinha cozida, os tomates-cereja, as cebolas-pérola, os dentes de alho e as azeitonas. Tempere com sal, alecrim, salsa e pimenta-do-reino. Regue com o azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Bacalhau à lagareiro

Ingredientes

600 g de lombo de bacalhau dessalgado

6 azeitonas pretas

1/2 pimentão amarelo sem sementes e fatiado

1/2 pimentão vermelho sem sementes e fatiado

100 g de farelo de pão

5 batatas descascadas, cozidas e cortadas em pedaços

descascadas, cozidas e cortadas em pedaços 1 cebola descascada e cortada em fatias

180 ml de azeite de oliva

3 dentes de alho (2 descascados e picados e 1 inteiro)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os dentes de alho picados e doure. Junte o farelo de pão e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em um refratário, coloque as postas de bacalhau, as azeitonas pretas, os pimentões, as batatas, a cebola e o dente de alho inteiro. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o peixe dourar. Após, retire os legumes e temperos da forma e cubra o peixe com o farelo de pão. Leve ao forno por mais 5 minutos. Retire do forno e sirva acompanhado com os legumes, temperos e azeite de oliva.

Bacalhau com natas

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

4 batatas descascadas e cortada em cubos pequenos

2 cebolas descascadas e cortadas em meia-lua

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de creme de leite

1 1/2 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 folhas de louro

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Azeite de oliva para untar e refogar

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas e tempere com azeite de oliva e sal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Enquanto isso, em uma panela, coloque o leite, o bacalhau desfiado e as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo e passe o bacalhau em uma peneira. Descarte as folhas de louro e reserve o leite e o bacalhau.

Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar. Desligue o fogo e disponha em um refratário. Adicione o bacalhau e as batatas e misture. Reserve.

Na mesma panela em que refogou a cebola e o alho, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Acrescente o leite reservado e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, junte o creme de leite e a noz-moscada e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre o bacalhau e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de bacalhau

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

500 g de batata descascada

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 fio de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e transfira para um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo até obter um purê. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte o bacalhau desfiado e cozinhe até secar a água do peixe.

Desligue o fogo e disponha no recipiente com o purê com batata. Acrescente o ovo, a farinha de trigo, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele os bolinhos. Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.

Dica: sirva com o molho da sua preferência.

Moqueca de bacalhau

Ingredientes

1 kg de bacalhau dessalgado e desfiado

1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado

sem sementes e fatiado 1 pimentão verde sem sementes e fatiado

1 cebola descascada e fatiada

1 xícara de chá de azeitona preta picada

4 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes, sem pele e fatiado

300 g de molho de tomate

400 ml de leite de coco

Sal, azeite de dendê e azeite de oliva a gosto

