Guerra comercial: quanto e o que o RS exporta aos Estados Unidos

Donald Trump mostrou tabela comparativa, feita pelo seu governo, com as taxas médias praticadas pelos parceiros comerciais dos americanos.

O mercado norte-americano é o segundo maior destino dos embarques do Rio Grande do Sul , perde para China. Em alguns meses, até fica na liderança, como em fevereiro último, segundo o painel de dados da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul ( Fiergs ). Os norte-americanos são um comprador importante de produtos já industrializados e não tanto de commodities , como grãos.

Em 2024, os Estados Unidos importaram US$ 1,8 bilhão do Rio Grande do Sul, 8,16% menos do que no ano anterior. Do total, 63% saiu pelo porto de Rio Grande, seguido pelos aeroportos de Viracopos e Guarulhos, em São Paulo.