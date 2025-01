IPVA 2025: 35% dos veículos já anteciparam pagamento no RS; veja os descontos que ainda são possíveis

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Até o dia 19 de janeiro, 35,98% dos veículos tributados com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 já haviam quitado o pagamento do imposto, segundo dados da Secretaria Estadual da Fazenda. A arrecadação com o pagamento antecipado havia chegado a R$ 2,1 bilhões. Considerando que, até o dia 31 de janeiro, ainda é possível conseguir 24,8% de desconto pelo pagamento, trata-se de um movimento tímido de antecipação neste mês.