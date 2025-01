Empresa gaúcha lançará condomínio de R$ 70 milhões na "vizinha catarinense" de Torres

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Empresa de Torres, no Litoral Norte , a D&Z Urbaniza vai lançar um condomínio de terrenos para construção de casas na vizinha catarinense Passo de Torres . O Riviera Mampituba, que ficará às margens do rio que inspira seu nome, terá 270 mil metros quadrados. O investimento será de R$ 70 milhões.

O foco do empreendimento é tanto o público que busca residir no litoral quanto quem procura uma segunda residência, além de investidores. O condomínio terá 366 unidades, que vão de 300 a 600 metros quadrados. O preço médio dos lotes deve ficar em R$ 440 mil. Mas, como tabela de preços ainda está sendo fechada, o cálculo do valor total de vendas que se espera atingir ainda não foi fechado, diz o CEO da D&Z Urbaniza, Douglas Duarte.