Autorizada criação do fundo de R$ 6,5 bilhões para obras contra cheias no RS

Enchente de maio no Rio Grande do Sul provocou a busca por recursos para obras de proteção. Duda Fortes / Agencia RBS

Foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória que autoriza criar o fundo de R$ 6,5 bilhões para as obras de proteção contra cheias no Rio Grande do Sul. O texto traz os termos gerais, como a forma de aplicar os recursos. O próximo passo é a criação efetiva, o que será feito pela Caixa Econômica Federal, diz o secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi. Será necessário elaborar o estatuto.

- O fundo tem objetivo maior do que o Rio Grande do Sul, mas tem um artigo (veja abaixo) que fala especificamente sobre os R$ 6,5 bilhões e sua aplicação. Estamos muito contentes, é um passo importante. O trabalho conjunto entre os governos federal e estadual é fundamental para o alcance dos nossos objetivos - acrescenta o secretário.

Capeluppi destaca outro artigo, que separa os recursos da conta do Tesouro Nacional, não dependendo da sua inclusão na peça orçamentária.

Secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi. Vitor Rosa / Divulgação Palácio Piratini

- Isso garante a existência do recurso pelos próximos anos. Já estamos ajustando a documentação e fazendo a orçamentação do projeto do Arroio Feijó. A expectativa é concluir até março e lançar a licitação - explica.

Além desta publicação de hoje, deve sair até o Natal a medida provisória que abre o crédito extraordinário. A garantia de prazo foi dada em reunião do governador Eduardo Leite no início da semana com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em Brasília. O governador reforçou a importância do repasse ainda em 2024 para iniciar as contratações e mesmo as obras que já estão com projeto avançado no Plano Rio Grande, exemplificando com a de Eldorado do Sul. Porto Alegre está no raio de proteção.

À coluna, o ministro da Secretaria de Comunicação Social e ex-titular da pasta da Reconstrução, Paulo Pimenta, disse que a medida provisória do crédito extraordinário e a criação do fundo pela Caixa saem até final de dezembro.

As obras de modernização e construção dos sistemas de contenção contra cheias terão gestão conjunta do governo do Estado e da União. Ainda em setembro, Leite reuniu-se em Brasília com o presidente Lula para a assinatura da portaria federal que cria o conselho de gestão dos projetos. As iniciativas terão planejamento, contratação e execução por parte do Estado, com repasse dos R$ 6,5 bilhões pela União.





Trecho da medida provisória 1.278:

"Art. 8º Para fins de atendimento às consequências derivadas dos eventos climáticos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do disposto no Decreto Legislativo nº 36, de 7 de maio de 2024, fica a União autorizada a integralizar o valor de até R$ 6.500.000.000,00 (seis bilhões e quinhentos milhões de reais) no fundo de que trata o art. 1º.

§ 1º Os recursos integralizados nos termos do disposto no caput serão segregados dos demais e sua aplicação seguirá o plano de que trata o art. 3º, observado o disposto no art. 9º.

§ 2º No exercício de 2024, o plano de aplicação no Estado do Rio Grande do Sul, relacionado aos eventos climáticos de que trata o Decreto Legislativo nº 36, de 7 de maio de 2024, deverá ser publicado até 15 de dezembro de 2024.", diz o artigo ao qual o secretário Capeluppi se refere.

Situação dos projetos dos sistemas de contenção de cheias, listados pelo governo do Rio Grande do Sul:

Jacuí: Termo de Referência para contratação de projetos e obras elaborado. Com investimento de R$ 531 milhões.

Arroio Feijó: elaboração do Termo de Referência para contratação de projetos e obras. Com investimento de R$ 2,5 bilhões.

Sinos e Gravataí: os dois sistemas estão em fase de análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima). Ao longo de 2025, deverão ser concluídos os Termos de Referência para contratação de projetos e obras.

Taquari-Antas: Termo de Referência para contratação de estudos preliminares, anteprojeto, estudos e relatórios de Impacto Ambiental – EIA/Rima e projetos básicos e executivos de engenharia elaborados, em aprovação do plano de trabalho pela União. Com investimento de R$ 16,1 milhões.

Caí/Guaíba: em fase de análise do desenvolvimento dos Termos de Referência para contratação de estudos preliminares, anteprojeto, estudos e relatórios de Impacto Ambiental – EIA/Rima e projetos básicos e executivos de engenharia.

Ouça a entrevista com o secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi, no Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (12):

