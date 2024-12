Entre o mar e a lagoa, resort no litoral do Ceará une sofisticação e turismo de aventura

Entre a Lagoa do Cauípe e o mar, a Praia de Cumbuco, a 40 quilômetros de Fortaleza (CE), reúne opções para os aventureiros e também para aqueles que querem relaxar com a família em um resort pé na areia. O empreendimento, inaugurado no fim de novembro, ainda acrescenta a experiência cultural, com uma proposta voltada aos artistas dos anos 1960.

Com 116 apartamentos, o Vila Galé Collection Sunset Cumbuco é o primeiro estabelecimento collection na rede Vila Galé no Brasil. Essa categoria aposta em empreendimentos menores e mais exclusivos, diferente dos demais resorts da rede. A linha também não é all-inclusive, como a maioria dos demais.

— Esses hotéis não são melhores, nem piores que os resorts maiores. São menores — explicou Jorge Rebelo, português dono da rede de hotéis. Para efeitos de comparação, na mesma praia, a rede possui outro empreendimento com mais de 500 quartos e chalés.

Cada quarto do collection ainda busca homenagear com fotos e decoração artistas dos anos 60, como Caetano Veloso, Elis Regina, John Lennon, Maria Bethânia, entre outros. Para uma experiência imersiva, há dentro dos quartos um QR code para que o hóspede possa ouvir as músicas do artista celebrado no espaço.

No mesmo ambiente, ainda é possível desfrutar de um spa exclusivo, piscinas e restaurantes. Existe também um beach club construído na área mais próxima ao mar e à lagoa. Para as crianças, existem quartos temáticos e um parque aquático exclusivo.

Confira as principais experiências

Kitesurf

O vento constante que sopra quase sempre no mesmo sentido transformou o Ceará num paraíso para os praticantes do esporte. Sobre uma prancha e impulsionado por uma pipa, o praticante pode desfrutar de manobras radicais e da sensação de surfar em uma lagoa.

Como a prática é incomum, é possível fazer aulas no próprio hotel. Um dos instrutores garante que, em poucas horas, já é possível experimentar um pouco da sensação.

— Basta pegar uma primeira vez no equipamento. Não é muita coisa o "kite", em um dia já dá pra ir pra água — garantiu Ezequiel Pereira, que transformou o lazer em profissão.

Este repórter não perdeu a oportunidade e aproveitou para aprender os conceitos mais básicos no esporte. Em pouco tempo, é possível entender o funcionamento do vento, da pipa e até mesmo se arriscar na lagoa. Claro, com todos os itens e instruções de segurança.

Quem é menos aventureiro também pode aproveitar a atividade, já que o colorido das dezenas de pipas pintam o céu de Cumbuco enquanto os praticantes mais experientes exibem manobras radicais na lagoa e no mar.

Buggy

É impossível não sentir um frio na barriga no passeio de buggy. Lucas Abati / Agencia RBS

Em uma área formada por dunas de areia, o passeio de buggy garante adrenalina para os hóspedes. É possível escolher o passeio com e sem emoção. Entre subidas e descidas, é impossível não sentir um frio na barriga quando os veículos fazem as manobras na areia.

O passeio com cerca de 40 minutos de duração sai de frente do hotel, contorna as dunas e a lateral da Lagoa do Cauípe e termina em frente ao mar. Dali, já é possível emendar com o uso de pranchas de standup padle e caiaque na lagoa.

Área Kids

Parque aquático para fazer a alegria das crianças. Lucas Abati / Agencia RBS

Para as crianças também há atrativos no hotel. Além de espaço kids na área comum, com um parque aquático e equipe de recreacionistas, o Vila Galé Collection Sunset Cumbuco possui 12 quartos temáticos para atender ao público com crianças. São apartamentos coloridos, com cama de casal e um beliche com escorregador.

Quarto colorido para atender ao público com crianças. Vila Galé / Divulgação

Serviço

A praia de Cumbuco está localizada no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. De Porto Alegre, não existem voos diretos para Fortaleza, sendo necessária conexão. As passagens de ida e volta custam na casa dos R$ 2,8 mil, conforme cotação feita por Zero Hora no dia 5 de dezembro para viagem no fim de janeiro.

Já na capital cearense, há opções de transfer privado e coletivo que saem do aeroporto de Fortaleza e também dos principais hotéis. É possível também fazer o deslocamento de carro. O caminho é, praticamente todo, por vias urbanas, em boas condições e com sinalização fácil.

Embora não seja all-inclusive, a alimentação é toda servida no local, com a disponibilidade de dois restaurantes e bares. As diárias para o mês de janeiro estão custando a partir de R$ 1.250 para um casal, com tarifas diferenciadas conforme o quarto e quantidade de hóspedes.

Vila Galé

Fundada em Portugal, a rede de hotéis e resorts Vila Galé lançou o seu 11º empreendimento no Brasil. Ainda em 2025, deve inaugurar um hotel na cidade histórica de Ouro Preto (MG) e duas unidades em São Luís do Maranhão. A chegada no sul do Brasil ainda está na fase de intenções, com expectativa de uma visita técnica em duas cidades do litoral catarinense para construção de resorts.