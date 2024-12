Com obras concluídas, Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, apresenta melhorias na cúpula à comunidade

Cúpula e cruz do Santuário foram revitalizadas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O fiel que chega ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha, pela Avenida Dom José Barea já percebe o resultado das mais recentes obras de melhorias. Isso porque foram finalizadas no último dia 29 de novembro as obras de impermeabilização na cúpula. A apresentação, feita pelo reitor, o padre Ricardo Fontana, foi feita em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (12), dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina.

Essa foi a terceira reforma no telhado com o objetivo de impermeabilizá-lo. Na última tentativa, em 2020, antes das intervenções internas, foi constatado que a utilização de concreto não era suficiente, principalmente pelas condições climáticas da Serra. Dessa forma, foi escolhido o cobre platinado, mesmo material utilizado em Aparecida e na Catedral da Sé, ambas no estado de São Paulo. A cor azul esverdeado remete ao manto de Caravaggio, padroeira da Diocese de Caxias do Sul.

— Além da sua proteção, o primeiro objetivo do revestimento é a proteção, mas um revestimento especial, também artístico — explica o padre Ricardo Fontana.

As obras estavam orçadas inicialmente em cerca de R$ 800 mil. No entanto, com atraso de praticamente seis meses, causado principalmente pela tragédia climática de maio, o custo final ficou em R$ 1.008.973,65. A revitalização da cúpula foi feita pela empresa N.Didini, de São Paulo. Além disso, também foi feito um trabalho de restauro na cruz do santuário em aço inox dourado, o que dá um brilho especial a ela.

Segundo o padre Ricardo, a maioria dos recursos empregados na obra vieram de doações da comunidade. Conforme ele, em 2024 o santuário arrecadou cerca de R$ 1,4 milhão, dinheiro vindo de doações e das compras de objetos religiosos.

"Além da sua proteção, o primeiro objetivo do revestimento é a proteção, mas um revestimento especial, também artístico", diz o reitor do Santuário, o padre Ricardo Fontana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O reitor destaca que ainda há melhorias a serem feitas no local. Um dos anúncios feitos por ele é da iluminação da cruz e da cúpula. Isso será feito com lâmpadas de LED, principalmente para realçar a beleza do santuário. Esses trabalhos devem começar ainda em 2024, e têm um custo estimado de R$ 30 mil.

— Temos que fazer todo o revestimento e cuidados externos para corrigir as infiltrações das paredes também. Não bastava a questão da cúpula, temos as infiltrações laterais também. A arquitetura do santuário tem muitos detalhes, muitos dentes, e nestes dentes a água acumula e desce. Acabamos de pintar internamente há dois anos, mas já se percebe que as infiltrações prejudicam as pinturas. Chegamos à conclusão de que vamos ter que fazer um bom trabalho de cuidados externos antes de continuarmos o interior do santuário — detalha o padre sobre o cronograma.

Leia Mais Caminhão da Codeca ganha decoração natalina e circula pelas ruas de Caxias do Sul

O Santuário de Caravaggio também adquiriu um sacrário fabricado pela Metalúrgica Eberle, em Caxias, doado por Donato Rossi a Dom José Barea quando este completou 25 anos de sacerdócio em 1943 no Santuário de Aparecida.

Romaria Votiva 2025

Durante a coletiva de imprensa, o reitor do Santuário de Carvaggio também anunciou a 125ª Romaria Votiva, que ocorre em 2025. O tema será Peregrinos da esperança, em alusão ao jubileu do ano que vem, que celebra os 2025 anos da encarnação de Jesus. A comemoração ocorre, tradicionalmente, no dia 2 de fevereiro e homenageia os agricultores.

A novena começa no dia 24 de janeiro com missas nas comunidades, em horários e locais a serem divulgados pelo santuário. Para o dia 1º fevereiro está marcada a récita do terço com procissão luminosa. No dia 2 ocorrem missas de manhã e de tarde, e a programação finaliza às 18h com a récita do terço.

— O santuário é feito para os peregrinos. Como estamos em fase de superação de muitos desafios que o nosso estado Rio Grande do Sul, e mesmo da humanidade com pandemia e guerras que vivemos, e tanta mobilidade, precisamos ser um sinal esperança, e Cristo é a nossa grande esperança, é nele que colocamos todo o nosso olhar, porque é nele que vislumbramos a salvação — diz o padre Ricardo Fontana sobre a Romaria Votiva.

125ª Romaria Votiva ao Santuário de Caravaggio foi lançada nesta quinta-feira. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Programação Principal

A programação acontece nos dias 1º e 2 de fevereiro de 2025, com atividades no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha:

01 de fevereiro (sábado)

20h: Recita do Santo Terço com Procissão Luminosa

02 de fevereiro (domingo)

06h30: Missa

08h: Missa

10h: Missa Solene e Bênção das Máquinas Agrícolas

12h: Almoço Festivo

15h: Missa

17h Missa

18h: Récita do Santo Terço

*Missas com benção das velas e da garganta.

Novenas em Preparação

Em preparação para a Romaria, serão realizadas novenas diárias às 20h, com transmissão pela Rádio Miriam Caravaggio, entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro em diversas comunidades da região: