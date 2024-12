Canela prepara programação do 40º Rodeio Crioulo

O 40º Rodeio Crioulo de Canela irá ocorrer de 9 a 12 de janeiro, no Parque de Rodeios Saiqui . O evento, que abre a temporada de rodeios no Rio Grande do Sul, conta com uma programação repleta de atrações, reunindo competidores e apreciadores da cultura gaúcha.

O destaque das competições campeiras serão as provas que envolvem laço, rédeas, gineteadas e outras modalidades tradicionais. No domingo (12), ocorrerá as disputas artísticas. O evento também conta com atrações, como JJVS, Candieiro, Estação Fandangueira e Os Mateadores. Esses artistas prometem embalar o público com sucessos que celebram a identidade gaúcha, reforçando o caráter festivo e familiar do rodeio, com fandangos nas noites de quinta, sexta e sábado.