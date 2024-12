Caminhão atinge semáforo e bloqueia cruzamento das ruas Visconde de Pelotas e Vinte de Setembro, em Caxias do Sul

Foi colocado um bloqueio parcial no cruzamento das ruas Visconde de Pelotas e Bento Gonçalves.

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul informa o bloqueio total no cruzamento das ruas Visconde de Pelotas e Vinte de Setembro. Um caminhão atingiu fios e semáforo ao passar pelo local. O acidente aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (12)