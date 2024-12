Evento de Natal bloqueia Rua Alfredo Chaves, no centro de Caxias do Sul

Os desvios podem ser realizados por outras ruas centrais no sentido sul-norte, como as ruas Andrade Neves, Marquês do Herval e Visconde de Pelotas. Para evitar transtornos no núcleo mais central da cidade, uma alternativa aos motorista é acessar a Andrade Neves via Rua Dom José Baréa, no bairro Exposição, e a Visconde via Rua Antônio Prado. Já a Marquês do Herval pode ser acessada via ruas Os Dezoito do Forte ou Sinimbu.