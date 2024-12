A previsão de alta de Lula está mantida para o início da próxima semana, entre segunda (16) e terça-feira (17). Conforme Kalil, o presidente poderá voltar a Brasília logo que deixar o hospital e deve retomar ao poucos as atividades, observando repouso relativo por algumas semanas, dependendo da evolução do quadro de saúde do chefe do Executivo.