PGR se manifesta contra a devolução de passaporte a Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou, nesta quarta-feira (15), contra a liberação do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca comparecer à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donad Trump. A posição havia sido pedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável pelo caso, conforme o jornal O Globo.