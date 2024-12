Embolização de artéria: entenda o procedimento pelo qual o presidente Lula passará nesta quinta-feira

De acordo com o informe, Lula será submetido a uma embolização de artéria meníngea média . O procedimento, que é semelhante a um cateterismo , consiste em bloquear o fluxo de sangue na artéria para evitar a formação de novos hematomas.

Em entrevista coletiva após a divulgação do boletim, Roberto Kalil Filho, médico que lidera a equipe que atende o presidente, afirmou que se trata de uma intervenção "relativamente simples", de baixo risco e considerada complementar à cirurgia feita na segunda-feira por Lula, para drenar o hematoma no crânio:

— Quando se drena o hematoma, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento. Esse procedimento, complementar ao procedimento cirúrgico, é para minimizar o risco de, no futuro, isso acontecer.