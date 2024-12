Saiba até quando é preciso fazer acompanhamento médico após bater a cabeça

Quase dois meses depois de sofrer uma queda no Palácio da Alvorada e bater a cabeça , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou passar por uma neurocirurgia em decorrência do trauma causado na região. A situação gerou questionamentos sobre por quanto tempo é necessário fazer acompanhamento médico após ter uma batida na cabeça?

Entre o trauma, em 19 de outubro, e a cirurgia, em 10 de dezembro, do presidente, transcorreram 52 dias. O número é próximo dos 60 dias de acompanhamento indicado pelo chefe do serviço de neurocirurgia da Santa Casa de Porto Alegre, Paulo Worm.

— O ideal é que quem tem um hematoma subdural faça o acompanhamento com o médico neurocirurgião, com frequência, até o hematoma sumir. Quanto tempo vai ser isso? Pode ser 15, 20, 30, 45 ou 60 dias. Mas este acompanhamento precisa ser seguido para o médico poder dar segurança ao paciente de que o seu hematoma sumiu e que não vai voltar a crescer naquele lugar. Sessenta dias é o tempo ideal — explica Worm.

A frequência de exames varia conforme o quadro de cada paciente e dois fatores são determinantes para isso: o volume do sangramento e a sua evolução. Em alguns casos, o crescimento do hematoma pode ser mais rápido do que em outros, mas não tem relação com o sangramento.