O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10) para drenagem de um hematoma . A cirurgia foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De Brasília, Lula embarcou em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em direção a São Paulo por volta das 22h30min. Ele deu entrada no hospital por volta da meia-noite.

Denominado de craniotomia (abertura do crânio), o procedimento realizado no presidente é considerado o mais simples da neurocirurgia .

A hemorragia intracraniana detectada no presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comprometeu qualquer função cerebral. A expectativa da equipe médica - liderada por Roberto Kalil - é de que Lula retome as atividades na semana que vem. Por precaução, ele ficará internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por 48 horas.