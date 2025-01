"Uma oportunidade muito boa para a minha carreira", diz atacante apresentado pelo Juventude

Para o ataque, o Juventude contratou um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. O atacante Ênio, 23 anos, foi apresentado, nesta sexta-feira (10), como retorço para a temporada 2025.

— Quanto o professor Fábio Matias entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz. Vi que era uma oportunidade muito boa para a minha carreira. Então, eu conversei com o pessoal da minha empresa. Falei que era uma oportunidade muito grande disputar minha primeira Série A. Fiquei muito feliz pelo contato dele, pelo contato de toda a diretoria do Juventude. Não pensei nem duas vezes e falei que queria estar aqui no clube, queria poder jogar a Série A — disse Ênio, que completou sobre a temporada no Amazonas: